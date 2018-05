Dilma e ministros discutem visita do presidente da China A presidente Dilma Rousseff está reunida com o ministro de Negócios Estrangeiros da China, Wang Yi. A reunião, convocada para este sábado, às 11h, no Palácio da Alvorada, residência oficial, deve tratar dos detalhes da visita oficial que o presidente chinês, Xi Jinping, fará ao Brasil em julho.