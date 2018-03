Dilma e Merkel prometem agir por reforma do CS da ONU

Dilma também aceitou convite para visitar a Alemanha em 2012, durante feira de tecnologia. As líderes também conversaram sobre a situação da Síria. A presidente brasileira disse ainda que vai compatibilizar as datas para a realização do Rio+20, Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, em junho do próximo ano, de forma a não coincidirem com a reunião do G-20 a ser feita no México em 2012.

Para a presidente, o encontro no Rio de Janeiro será palco de debate sobre a economia verde e a erradicação da pobreza. Segundo Dilma, "não haverá metas" para a conferência, que será uma "discussão conceitual sobre o desenvolvimento".

Ambiente

A 17ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP-17), que ocorre neste ano em Durban, na África do Sul, não pode repetir o fracasso de Copenhague em 2010, afirmou a presidente Dilma Rousseff.

Em sua participação durante a sessão desta sexta-feira, Dilma falou sobre o tema da energia e meio ambiente. Ela acredita que os países devem assumir compromissos sobre a redução da emissão de gases poluentes e lembrou da meta proposta pelo Brasil, de corte de 36% a 39% em relação à projeção de 2020.

A presidente afirmou que o País está pronto para contribuir, desde que a iniciativa seja compatível com a redução da pobreza. "Os países desenvolvidos e em desenvolvimento têm responsabilidades comuns e compromissos diferenciados."