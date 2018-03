Dilma e Marina Silva se evitam durante festa Desafetas, a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, e a senadora Marina Silva (PT-AC), ex-ministra do Meio Ambiente, evitaram encontrar-se na noite de terça-feira, na festa de despedida de Jerson Kelman da presidência da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Marina foi a primeira a chegar ao Clube de Golfe de Brasília, onde houve o jantar festivo de despedida de Kelman. Sentou-se, com o ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, ao lado de Kelman, e ali permaneceu por cerca de uma hora e meia. Cinco minutos depois de ir embora, por volta de 22h30, chegou Dilma, acompanhada do ministro de Relações Institucionais, José Múcio Monteiro. Assessores das duas petistas, segundo apurou o Estado, mantiveram contato o tempo todo para evitar que elas se encontrassem. Desde o lançamento do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), em janeiro de 2007, Dilma acusava Marina de enrolar na concessão da licença ambiental, principalmente das hidrelétricas, a exemplo de Jirau e Santo Antônio, ambas no Rio Madeira, em Rondônia. Hoje, Dilma defende o Plano Amazônia Sustentável (PAS), feito pelo ministro de Assuntos Estratégicos, Mangabeira Unger. O plano prevê, em seu início, a regularização fundiária das terras da Amazônia, com doação das glebas de até 100 hectares e venda por preço simbólico das que tiverem até 400 hectares; Marina é contra. MOLHOS No cardápio da festa de despedida de Kelman, foram oferecidos salada, bacalhau com verduras, cordeiro ao molho de pimenta e arroz à grega e com brócolis. Para Marina foi encomendado um prato especial, visto que ela não se dá com molhos picantes. Dilma, que usava um terninho azul-claro, não chegou a jantar. Percorreu mesa por mesa para cumprimentar os presentes, mas acabou sendo atrapalhada pelo assédio dos convidados, dezenas deles interessados em tirar uma foto a seu lado. Dava para perceber que o rosto de Dilma ainda está um pouco inchado, por causa da cirurgia plástica a que se submeteu no fim de dezembro.