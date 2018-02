Dilma e Mantega fazem anúncio do 8º balanço do PAC, às 10h

A ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, e o ministro da Fazenda, Guido Mantega - integrantes do Comitê Gestor do Programa de Aceleração do Crescimento (CGPAC) -, fazem logo mais, às 10 horas desta quinta-feira, a divulgação do 8º balanço do PAC. A apresentação dos dados é no auditório Wladimir Murtinho, no Palácio do Itamaraty, em Brasília.

O outro ministro integrante do CGPAC é o do Planejamento, Orçamento e Gestão, Paulo Bernardo, mas ele está em Madri, na Espanha, participando da reunião da Comissão da Assembleia de Governadores do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). A ministra Dilma Rousseff é a coordenadora do Comitê Gestor do PAC.

A cerimônia de divulgação do 8º balanço do andamento das obras do PAC terá hoje a presença também do ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que substituiu José Múcio Monteiro, nomeado para o Tribunal de Contas da União.