Dilma e Maia avaliaram quadro político das eleições Em encontro na noite desta terça, a presidente Dilma Rousseff e o presidente da Câmara, Marco Maia (PT-RS), avaliaram como positivo para o governo o quadro político que deverá surgir com as eleições municipais de outubro. No cenário projetado pelos dois, candidatos de partidos da base de sustentação deverão vencer na maioria das capitais e cidades com mais de 200 mil habitantes.