Dilma e Lula se reúnem reservadamente em SP

Dilma participou, na manhã de hoje, da sua primeira celebração de Natal com catadores de materiais recicláveis e da população em situação de rua, na condição de presidente da República. No ano passado, recém eleita, ela participou deste evento, ao lado do então presidente Lula.

O ex-presidente já tinha manifestado a intenção de participar do Natal dos catadores deste ano, mas não compareceu, segundo informações de assessores próximos, por causa dos efeitos colaterais da quimioterapia a que foi submetido na semana passada, no terceiro ciclo quimioterápico do tratamento contra um câncer na laringe. No evento de hoje com os catadores, a presidente Dilma participou da oração coletiva que foi feita em prol da recuperação de Lula. Os cerca de 700 presentes ao evento, mais Dilma e outras autoridades governamentais, rezaram um pai-nosso pela rápida recuperação do ex-presidente.

Há cerca de 15 dias, Lula e Dilma já haviam driblado a imprensa, ao se encontrarem na capital paulista, em um outro hotel, também na zona sul. Na ocasião, o local também foi mantido em segredo pelas assessorias de imprensa dos petistas, por cerca de duas horas, mas um interlocutor revelou o local à imprensa. Contudo, o teor da conversação e a razão do local ser mantido em segredo, não foram revelados.