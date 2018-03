Dilma e Lula se reúnem por quase três horas na sede do Banco do Brasil em SP

SÃO PAULO - Durou duas horas e quarenta minutos o encontro da presidente Dilma Rousseff com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na sede do Banco do Brasil (BB), na Avenida Paulista, onde fica o escritório da Presidência da República em São Paulo.

Dilma deixou o prédio por volta das 18h. O teor do encontro não foi divulgado pelas assessorias da Presidência e do Instituto Lula.

Também estiveram no prédio do BB nesta tarde o ministro da Fazenda, Guido Mantega, o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Luciano Coutinho, e a presidente da Petrobras, Graça Foster.

Especula-se que, no encontro, Dilma e Lula teriam conversado sobre a resistência dos bancos privados em reduzir o spread bancário, o encontro de Dilma com o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, no início desta semana, e a criação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para apurar o envolvimento do contraventor Carlos Augusto Ramos, conhecido como Carlinhos Cachoeira, com parlamentares e políticos de Goiás e Distrito Federal.

Segundo agenda divulgada pela Presidência da República, Dilma viajaria às 18h para Cartagena de Índias, na Colômbia, onde participa da reunião da Cúpula das Américas, nos dias 14 e 15 de abril.