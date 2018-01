Dilma e Lula se reúnem para falar de reforma ministerial O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva chega na tarde desta segunda-feira, 20, a Brasília, onde deve se reunir com a presidente Dilma Rousseff para tratar de reforma ministerial e sobre a crise com o PMDB. Lula deve chegar no início da tarde e não tem compromissos oficiais agendados. O local e o horário do encontro não foram divulgados.