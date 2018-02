Dilma e Lula se reúnem com PP e acertam apoio

O encontro, que durou cerca de duas horas e meia, ocorreu na Granja do Torto, em Brasília, e contou com a presença do presidente do PP, Ciro Nogueira (PI), do ministro das Cidades, Agnaldo Ribeiro, e do líder da bancada do partido na Câmara, Eduardo da Fonte (PE). "Fizemos um raio x dos problemas nos Estados e decidimos que onde não houver como unificar os palanques, os nossos candidatos vão apoiar a reeleição da presidente Dilma", disse Eduardo da Fonte ao Broadcast Político.

Atualmente há rachas entre a legenda e o PT nos Estados do Rio Grande do Sul, Alagoas e Amazonas. O encontro com o PP foi realizado após Dilma e Lula conversarem com a cúpula do PMDB na tarde de hoje. O presidente interino do PMDB, Valdir Raupp, disse na saída que o partido pediu ao PT para continuar no governo de Sérgio Cabral, no Rio de Janeiro, pelo menos até março, segurando assim a candidatura de Lindbergh Farias. Raupp afirmou ainda que os dois partidos teriam chegado a acordo para manter o apoio petista à família Sarney no Maranhão.

"No Rio de Janeiro acho que tem de dar um tempo porque está muito claro que a divisão do PT e do PMDB deve prejudicar as duas candidaturas, é o que já está acontecendo nas pesquisas", afirmou o presidente interino do PMDB. "Foi feito um apelo pelo presidente Michel Temer e por nós para que se espere até março", complementou.

A situação do Rio de Janeiro é tida como a mais complexa porque o PT não aceita abrir mão da candidatura de Lindbergh Farias e o PMDB insiste em ter na disputa o vice de Cabral, Luiz Fernando Pezão. O PT faria o rompimento neste final de semana, mas adiou a decisão a pedido de Lula.