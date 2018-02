Dilma e Lula se encontram em SP antes de debate na TV

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A candidata à reeleição Dilma Rousseff (PT) deverá se reunir com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta terça-feira, 26, em São Paulo, antes do debate desta noite na TV Bandeirantes.

Dilma chegou a São Paulo na noite desta segunda-feira, 25, após se preparar para o debate ao longo do dia de ontem. A candidata retomou o treinamento de perguntas e respostas nesta terça-feira.

"Eu sempre me preparo para os debates porque acho que é minha obrigação chegar aos debates e responder às perguntas o melhor eu que posso. Eu não sei tudo, mas procuro me informar o máximo possível, porque é óbvio que eu, como presidente da República, tenho de dar explicações sobre vários assuntos", disse Dilma a jornalistas, durante coletiva de imprensa concedida ontem no Palácio da Alvorada.