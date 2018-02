Dilma e Lula participam da convenção estadual do PT-BA Aos cantos de "É Rui aqui e Dilma lá", começou na manhã desta sexta-feira a convenção estadual do PT na Bahia. A presidente Dilma Rousseff subiu ao palco de mãos dadas com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do atual governador da Bahia, Jaques Wagner.