Dilma e Lula estão reunidos na Granja do Torto A presidente Dilma Rousseff está reunida com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na Granja do Torto. Lula chegou a Brasília antes do almoço e já se reuniu nesta sexta-feira, 13, com alguns petistas e com o ministro do Esporte, Aldo Rebelo (PCdoB).