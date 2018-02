Dilma e Lula dão aval à candidatura de Camilo Santana O lançamento do petista Camilo Santana para disputar o governo do Ceará na aliança liderada pelos irmãos Cid e Ciro Gomes teve o aval da presidente Dilma Rousseff e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Santana disputará o governo com o líder do PMDB no Senado, Eunício Oliveira, que fechou sua coligação com o PSDB e com o PR.