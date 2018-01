Dilma e Lula anunciam volta, mas recuam e permanecem em Portugal

Nesta quarta de manhã, Dilma participa da cerimônia em homenagem a Lula, quando o ex-presidente será condecorado com o título de doutor honoris causa, na Universidade de Coimbra. A presidente chegou nesta terça pela manhã em Lisboa. Ainda de acordo com a assessoria do ex-presidente, a viagem de volta está prevista para ocorrer após a homenagem e não haverá comemoração.

(Alterado às 16h44 para atualização de informações)