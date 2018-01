Dilma e Lula acompanham velório de Alencar em Minas A presidente Dilma Rousseff chegou no fim desta manhã ao velório do ex-vice-presidente José Alencar, no Palácio da Liberdade, região central de Belo Horizonte. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou junto de Dilma. No velório, também estão os senadores Aécio Neves (PSDB-MG) e Itamar Franco (PPS-MG), o presidente da Câmara dos Deputados, Marco Maia (PT-RS), e o governador de Minas Gerais, Antonio Anastasia (PSDB).