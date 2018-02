Dilma é internada com diverticulite aguda em SP A ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, foi internada no fim da manhã de hoje no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, com diverticulite aguda. De acordo com a assessoria do hospital, a ministra deu entrada por volta das 11 horas e seu quadro é estável. A diverticulite é uma inflamação no intestino e exige internação devido ao risco de comprometimento do órgão. Pelo menos por enquanto, a equipe médica descarta a necessidade de cirurgia. A inflamação está sendo combatida apenas com antibióticos.