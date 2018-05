Dilma e Foster participam de entrega de petroleiro em PE A presidente da Petrobras, Maria das Graças Foster, encerrou seu breve discurso do evento da entrega do petroleiro Dragão do Mar, da Transpetro, com um pedido de apoio dos empregados da estatal: "Nesse momento preciso muito da energia de todos vocês." Graça está junto com a presidente, Dilma Rousseff, em um evento público, em Pernambuco, pela primeira vez desde o início da onda de denúncias envolvendo a Petrobras.