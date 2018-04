Dilma é convocada a falar de plano de direitos humanos

A reunião do colegiado estava esvaziada quando a senadora Kátia Abreu (DEM-TO) apresentou o pedido de convocação da ministra. No momento da votação, apenas três senadores da base aliada estavam presentes. O presidente da CCJ, senador Demóstenes Torres (DEM-GO), anunciou, então, que apenas um senador de cada bloco partidário estaria autorizado a discutir o tema.

O senador Eduardo Suplicy (PT-SP) fez um longo discurso, destacando que a Casa Civil não participou da elaboração do PNDH-3. Enquanto isto, os senadores governistas foram chamados pelo telefone para comparecer à reunião, mas, antes que todos os parlamentares acionados chegassem, o pedido de convocação da ministra foi aprovado.

O líder do PT, senador Aloizio Mercadante (SP), criticou a decisão de Demóstenes de limitar a discussão da proposta e anunciou que recorrerá ao plenário contra a convocação da ministra. Pela manhã, parlamentares da oposição tentaram convocar a ministra também na Comissão de Ciência e Tecnologia, onde o presidente é do PSDB, Flexa Ribeiro (PA). Porém, a base aliada reagiu e conseguiu trocar o nome de Dilma Rousseff pelo do secretário-geral de Comunicação, Franklin Martins.

Comissão da Verdade

Divulgado em dezembro de 2009, o Plano Nacional de Direitos Humanos foi duramente criticado por diversos setores da sociedade, abrindo uma crise institucional dentro do governo. A principal polêmica sobre se deu em relação à criação de uma Comissão da Verdade para apurar casos de tortura e de desaparecimento de presos políticos atribuídos a agentes da repressão durante a ditadura. Militares temiam que a atuação da comissão tivesse caráter "revanchista".

Para contornar a crise criada entre os ministro Nelson Jobim, da Defesa, e Paulo Vannuchi, secretário especial dos Diretos Humanos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou novo decreto eliminando a palavra "repressão" e substituindo a palavra "investigação" por "análise".