Dilma e Conselho tentarão firmar pacto fiscal, diz Ideli A ministra das Relações Institucionais, Ideli Salvatti, afirmou que a reunião da presidente Dilma Rousseff com o chamado Conselho Político, prevista para a tarde desta terça-feira, 19, terá por objetivo firmar um "pacto pela responsabilidade fiscal". Devem participar do encontro, no Palácio do Planalto, as lideranças da base de apoio do governo na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, além dos presidentes das siglas aliadas. O pacto, segundo Ideli, é "no sentido de não termos a aprovação de matérias (no Congresso) sem a previsão de receitas".