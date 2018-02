Dilma é competente para administrar crises, diz Sarney

BRASÍLIA - O presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), elogiou nesta quinta-feira, 14, o estilo de governar da presidente Dilma Rousseff, destacando a habilidade dela para contornar crises políticas e estancá-las a curto prazo. "Dilma tem competência para gerir crises", declarou Sarney, durante conversa com jornalistas convocada para apresentar um balanço dos trabalhos no semestre.

O peemedebista avaliou que Dilma tem um "estilo diferente" de governar, observando que nos primeiros seis meses de seu mandato, não houve nenhuma crise entre o Executivo e o Legislativo. De fato, as recentes crises políticas tiveram como protagonistas dois ex-ministros - Antonio Palocci (PT) da Casa Civil e Alfredo Nascimento (PR) dos Transportes - e concentraram-se no Planalto, preservando o Congresso.

A recente crise no Ministério dos Transportes, que provocou a demissão do ex-ministro Alfredo Nascimento, gerou turbulência nas relações do governo com o PR - um aliado com 40 deputados e sete senadores. No entanto, o mal estar foi administrado com agilidade, com a intervenção da ministra das Relações Institucionais, Ideli Salvatti, e a ajuda de líderes da base aliada, como Henrique Alves (RN), do PMDB, e o líder do governo, Candido Vaccarezza (PT-SP).