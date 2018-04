Dilma e Ciro trocam elogios em inauguração

A ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, e o deputado Ciro Gomes (PSB-CE) trocaram ontem elogios na inauguração de uma obra em Pacajus, na região metropolitana de Fortaleza. Dilma foi descrita por Ciro como "a mais competente auxiliar do presidente Lula". A ministra retribuiu as declarações, afirmando ser Ciro "um grande companheiro". "O melhor companheiro do primeiro governo do presidente Lula", disse. Principais nomes dentro da base aliada para disputar a Presidência da República em 2010, Dilma e Ciro estiveram lado a lado dividindo os louros da inauguração dos trechos dois e três do Eixão das Águas, que leva água do açude Castanhão para o sistema de abastecimento da Grande Fortaleza e para o Complexo Industrial de Pecém. Após elogiar Dilma, Ciro pediu ao ministro da Integração, Geddel Vieira Lima (PMDB-BA), também presente à cerimônia, que o desculpasse por destacar a ministra como a mais competente do governo. Dilma também ganhou afagos de Geddel, que a apontou como "um exemplo de dedicação e persistência". O ministro é um dos cotados para ser vice em uma eventual chapa de Dilma. A data de ontem, 19 de março, é emblemática para os cearenses. É Dia de São José, santo padroeiro do Ceará e, na tradição nordestina, o responsável por boas chuvas na região. Em seu discurso, a ministra Dilma afirmou que, apesar de seis meses da crise financeira, o governo federal tem hoje reservas de US$ 200 bilhões e recursos para garantir as obras do PAC e ainda acrescentar outras. "A crise é forte, é grave. Mas estamos fortes para enfrentá-la. Temos armas para enfrentá-la", disse, apontando a redução nos juros como uma dessas armas. "O Brasil é o país que melhor sairá desta crise", afirmou. E com tom de candidata, ela fez críticas indiretas ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ao comentar que agora o Brasil é respeitado pelo Fundo Monetário Internacional (FMI). "Antes, tínhamos uma relação de submissão." Dilma anunciou a construção de um milhão de casas populares. O que, segundo ela, é um desafio, mesmo reconhecendo que o déficit habitacional no País é de 7,5 milhões de moradias. Ela assinou a ordem de serviço para a construção do penúltimo trecho do Eixão. Além de elogiar Dilma, Ciro também louvou o presidente Lula, comparando-o a Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek. Agradeceu pelo que o governo federal tem feito pelo Ceará - Estado governado atualmente pelo irmão dele, Cid Gomes (PSB) - e cobrou outras obras prometidas. No final, Ciro saiu sem falar com os jornalistas. Dilma, por sua vez, esquivou-se de responder se Ciro seria um bom vice. "Essa questão da sucessão começa em 2010. A imprensa pode até querer antecipar essa agenda. Eu não quero. Sobre o deputado Ciro Gomes, posso falar do ponto de vista de companheiro. Eu o respeito. Estive com ele em situações difíceis e em situações fáceis. O deputado Ciro consegue ser melhor nas difíceis do que nas fáceis. ''