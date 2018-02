Dilma e Cid Gomes se reúnem no Planalto A presidente Dilma Rousseff se reuniu por cerca de duas horas e meia com o governador do Ceará, Cid Gomes (Pros), na manhã desta segunda-feira, no Palácio do Planalto. Gomes deixou o Palácio sem falar com a imprensa. A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República não informou o tema da reunião nem a lista completa de autoridades que acompanharam a audiência.