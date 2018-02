Dilma e Cardozo discutem denúncia de espionagem A presidente Dilma Rousseff recebe às 15h desta segunda-feira, 02, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, no Palácio do Planalto. Ontem, a presidente já esteve reunida com Cardozo, depois da reportagem exibida pelo Fantástico, da TV Globo, que revelou que a Agência Nacional de Segurança Americana (NSA, na sigla em inglês) mantém um esquema para espionar a presidente Dilma Rousseff e seus principais assessores. Em entrevista à emissora de tevê, Cardozo classificou o ato do governo norte-americano como "inadmissível".