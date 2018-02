Dilma é capa da revista 'Hello!' na Bulgária A presidente Dilma Rousseff foi a capa da edição número 2 da revista "Hello! Bulgária", publicação recém-lançada no país. Vestida com um terninho vermelho e com o braço esquerdo erguido, fazendo sinal de positivo, Dilma divide a página da revista com o cantor norte-americano Lionel Ritchie e a filha dele, além de uma celebridade local.