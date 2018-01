Dilma: é bom ver o PSDB valorizar o Bolsa Família

Dilma disse que o Bolsa Família, junto com Pronatec (iniciativa criada para levar capacitação profissional ao público de baixa renda), é um dos melhores programas do governo federal. "Já estamos formando 850 mil pessoas nos cursos do Pronatec. São pessoas que conseguem um emprego e aos poucos saem do Bolsa Família."

A presidente também afirmou que o Mais Médicos, no início, foi alvo de "críticas ácidas e sem fundamento". Dilma disse acreditar que o PSDB votou contra o projeto do Mais Médicos no Congresso. "Não tenho certeza, mas se votaram a favor fico agradecida, porque oposição não tem que ser ''quanto pior, melhor''. E, se reconhecem que esse é um programa que precisa ser mantido, é bom, não queremos ser donos da verdade."

Segundo a presidente, dos 185 municípios de Pernambuco, 134 solicitaram médicos por meio do programa. Ela revelou que os 532 profissionais pedidos estarão no estado até março ou abril de 2014.