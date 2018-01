Dilma é aprovada por 73% da população, diz Ibope

A primeira pesquisa Ibope sobre o governo de Dilma Rousseff, divulgada nesta sexta-feira, aponta que a presidente tem a aprovação de 73% da população e é reprovada por 12%. Cerca de 14% dos entrevistados disseram não saber julgar ou não quiseram responder.

O Ibope entrevistou 2002 pessoas em 141 municípios brasileiros.

A pesquisa, encomendada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), pediu para os entrevistados avaliarem o governo em nove áreas.

De acordo com o levantamento, as políticas de combate à fome e à pobreza e as medidas de redução do desemprego são as mais em avaliadas pelos eleitores, com 61% e 58% de aprovação, respectivamente.

As áreas com maiores percentuais de insatisfação, por outro lado, são a de Impostos e Saúde, ambas com 53% de desaprovação.

Ainda segundo a pesquisa, 56% dos eleitores entrevistados consideram o governo Dilma "ótimo" ou "bom" e apenas 5% "ruim" ou "péssimo". A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Outro levantamento, divulgado pelo instituto Datafolha no último dia 20 de março, apontava que 47% dos brasileiros consideram o governo Dilma "ótimo" ou "bom".