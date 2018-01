Dilma é aprovada por 47% da população, diz pesquisa

Segundo o Datafolha, Fernando Collor havia obtido 36% de aprovação em março de 1990 e Itamar Franco 34% em 1992, Depois, Fernando Henrique Cardoso conseguiu 39% em 1995 e 21% em 1999. No seu primeiro mandato, Lula havia obtido 43% de aprovação, em março de 2003.

Os números de ontem se completam com 34% que consideram "regular" o governo da nova presidente, 7% que o acham "ruim" ou "péssimo" e 12% que declaram não saber.

Primeira mulher na Presidência, Dilma obteve 51% de aprovação entre mulheres e 43% entre homens. Sua aprovação é distribuída de modo homogêneo nas várias regiões do País - 50% no Nordeste, 47% no Sudeste e 33% nas regiões Norte, Sul e Centro Oeste. Não há grandes disparidades, também, no apoio entre diferentes faixas etárias. Nas cinco faixas entre 16 e 60 anos, a boa imagem da nova governante oscila entre 44% e 50%. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.