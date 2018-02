Dilma é aplaudida por turistas durante cerimônia

A presidente foi xingada e vaiada durante a abertura da Copa do Mundo, na Arena Corinthians, em São Paulo. Os xingamentos causaram enorme repercussão e foram condenados por diversos setores da sociedade. Hoje, o grupo que visitava a praça parou para observar a cerimônia de recepção do presidente de Angola. Logo depois de Dilma aparecer na rampa do Planalto, começaram os aplausos. Antes de se afastar com Santos, Dilma novamente cumprimentou as pessoas, dessa vez com um aceno, e ouviu novos aplausos.

Dilma recebe pela primeira vez o presidente de Angola em uma visita oficial. Do encontro deverá sair um acordo de facilitação de vistos entre os dois países, que interessa especialmente ao país africano. De acordo com dados do governo de Angola, 76 mil angolanos vêm ao Brasil por mês, não apenas a turismo, mas também a negócios, incluindo compras para abastecer lojas e mercados do país. Santos esteve ontem no estádio Mané Garrincha, em Brasília, para assistir ao jogo Suíça e Equador. Amanhã, o presidente angolano segue para uma visita oficial a Cuba.