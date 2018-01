Dilma e Anastasia trocam afagos e falam em parceria

"A presidenta Dilma pode ter certeza do apoio total (do governo de Minas) a projetos do governo federal", disse Anastasia. No final de seu discurso, o governador homenageou a presidente Dilma, que é mãe e, recentemente, se tornou avó. "Lembro de uma frase da minha própria mãe: Não há palavra mais doce no mundo do que ''mãe''", afirmou, olhando diretamente para a presidente.

Em seu pronunciamento, Dilma retribuiu o afago ao mencionar "avanços" na saúde em Minas Gerais e lembrar sua infância em Belo Horizonte. "Minas significa o conforto, o carinho e a segurança que senti durante minha infância aqui. Quero estender esses sentimentos a todos os brasileiros", afirmou, em referência a programas de saúde desenvolvidos pelo governo federal e ao esforço de erradicação da miséria no País.