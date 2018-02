Dilma e Aécio mencionam livro sobre favelas na web A presidente Dilma Rousseff informou, por sua conta pessoal no Twitter, que se encontrará com Celso Athayde e com o presidente do Data Popular, Renato Meirelles, para receber o livro "Um país chamado favela". "Por ano, as favelas brasileiras movimentam R$ 63 bi, resultado direto do processo de ascensão social que está transformando o País", escreveu, parabenizando os autores pelo lançamento da obra.