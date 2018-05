Dilma é abençoada por líder da Renascer

Entre os presentes, o casal Estevam e Sônia Hernandes, da Igreja Renascer em Cristo, que retornou ao Brasil há um mês dos Estados Unidos após cumprir pena por não declarar US$ 56 mil ao entrar naquele país.

Antes do início da cerimônia, Estevam Hernandes fez questão de puxar uma oração pela saúde da ministra Dilma, que hoje deu entrevista dizendo que está curada do câncer linfático. Dilma é a candidata do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência em 2010.

"Oramos por ela, pela família dela e pela saúde dela", disse Estevam ao deixar a sala de cerimônias do CCBB, atual sede do governo.

Após a bênção à ministra, o casal Hernandes convidou Dilma para participar, no dia 2 de novembro, em São Paulo, da Marcha para Jesus, quando pretende reunir pelo menos quatro milhões de pessoas. "Ela disse que, se for possível, estará sim presente", contou Hernandes, que não quis falar em apoio à candidatura da petista às eleições presidenciais de 2010. "É muito cedo para falar em apoio a candidatos", respondeu. Os evangélicos representam hoje, segundo estimativas das igrejas, cerca de 15% do eleitorado nacional.