Dilma é a 8ª líder global que mais ganhou seguidores no Twitter em 2014

No ano em que foi reeleita para a Presidência, Dilma Rousseff ficou na oitava posição entre os líderes políticos de todo o mundo mais seguidos no Twitter, segundo dados da própria rede social. Dilma ficou atrás de nomes como Barack Obama, Dalai Lama e do candidato de oposição na Venezuela, Henrique Capriles.

Com o crescimento, a presidente brasileira é a 12ª colocada entre os políticos com mais seguidores. Pouco mais de 3 milhões de usuários acompanham os tuítes da presidente. Neste ranking ela fica atrás de Capriles, do ex-presidente venezuelano Hugo Chávez, morto em 2013, da presidente da Argentina, Cristina Kirchner, e dos presidentes da Colômbia, Enrique Peña Nieto, e do México, Juan Manuel Santos.

As eleições ficaram atrás da Copa do Mundo como evento mais comentado na rede social no Brasil. Entre os dez eventos mais comentados do ano de 2014, o debate presidencial promovido pela Rede Globo no primeiro turno está em nono e é o único acontecimento político citado. As outras colocações são ocupadas pelos jogos do Brasil na Copa do Mundo e pelo capítulo final da novela "Amor à Vida".

A personalidade mais seguida no Twitter é a cantora americana Katy Perry, com 61,2 milhões. Barack Obama é o político mais famoso, com pouco mais de 50 milhões de seguidores.