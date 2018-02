Dilma diz ter orgulho do PT e defende reforma política A presidente Dilma Rousseff anunciou em seu perfil no Twitter que votará hoje na eleição interna do PT para escolha do novo presidente nacional do partido. Ela afirma ter orgulho do PT, "um partido nascido das lutas dos trabalhadores e que governa olhando para os mais pobres, os mais fracos, os mais necessitados". Segundo ela, assim foi no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e assim é no seu governo.