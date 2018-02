Dilma diz ser a favor de ministério para pequena empresa A pré-candidata do PT à Presidência da República, Dilma Rousseff, defendeu hoje a criação de um ministério voltado a micro, pequenas e médias empresas. Atualmente há 37 ministérios no governo. "Sou a favor de ter um ministério específico. Dará robustez ao tecido econômico e social brasileiro", afirmou ela, durante o Encontro da Indústria com os Presidenciáveis, realizado na sede da Confederação Nacional da Indústria (CNI), em Brasília.