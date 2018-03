Dilma diz que vê multa do TSE com 'naturalidade' A ministra-chefe da Casa Civil e pré-candidata do PT à Presidência, Dilma Rousseff, disse que viu com "naturalidade" a decisão do ministro auxiliar do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Joelson Dias de multar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva por ter feito propaganda eleitoral antecipada, a favor dela, em evento ocorrido em maio do ano passado, no Rio.