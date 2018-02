Dilma diz que vai avaliar dívida de agricultores afetados pela seca no NE

SÃO PAULO - A presidente Dilma Rousseff, afirmou nesta quarta-feira, 13, entrevista a rádios de Alagoas, que o Conselho Monetário Nacional (CMN) vai avaliar o perdão da dívida de agricultores atingidos pela seca no Nordeste.

"Estamos avaliando o pleito de perdão da dívida; isso não está decidido, está sendo olhado com cuidado e carinho pelo CMN, que irá avaliar essa questão", afirmou a presidente, que esteve na terça-feira em Alagoas para inauguração de trechos do canal do serão, obras para o transporte de água no Estado. Dilma lembrou que, diante a persistência da estiagem na região, os vencimentos de dívidas tomadas e vencidas no período foram prorrogadas até 1º de julho, sem juros e sem multa.

Ainda sobre o assunto, Dilma apresentou dados dos programas realizados contra a seca desde o ano passado, como a contratação de 6,5 mil carros-pipa, a criação da bolsa estiagem de R$ 720 e do seguro garantia safra, de R$ 1.240, em conjunto com o Bolsa Família.

"Criamos uma rede de proteção ao agricultor que sofre com seca não passar necessidade", afirmou. "E vamos prorrogar a bolsa estiagem e todas as medidas enquanto houver seca", prometeu a presidente. Indagado pelos radialistas em relação às críticas da oposição direcionadas ao Bolsa Família, Dilma defendeu o programa.

"O Bolsa Família foi uma escolha política cuidar dos cidadãos mais pobres do Brasil. O Brasil não abandonou seus pobres, mas a pobreza extrema, a miséria está nos abandonando", afirmou. Dilma considerou ainda que o "País só será desenvolvido e justo se investir em infraestrutura e em programas sociais" e defendeu os investimentos na Região Nordeste. "O Nordeste nunca foi problema e acredito que com as (obras de infraestrutura e de recursos hídricos) será a solução para o Brasil", concluiu.