Dilma diz que vai à abertura da Copa do Mundo em 2014 A presidente Dilma Rousseff considerou uma "maravilha" a final entre Brasil e Espanha na Copa das Confederações, na noite do domingo, 30, no Rio de Janeiro. A presidente optou por não ir ao Maracanã após receber vaias na abertura do evento, no último dia 15, em Brasília - ela acabou passando o domingo no Palácio da Alvorada recebendo ministros.