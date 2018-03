Dilma diz que sistema tributário brasileiro é 'caótico' A candidata do PT a Presidência da República, Dilma Rousseff, voltou a defender hoje a desoneração integral dos investimentos no País como uma de suas plataformas de governo. A petista classificou o atual sistema tributário brasileiro como "caótico e pouco transparente". Segundo ela, a redução de tributos que incidem sobre investimentos já avançou bastante durante o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e deve continuar se ela for eleita. "A carga tributária sobre investimentos já diminuiu bastante. O governo federal fez uma grande desoneração e nós vamos completar essa desoneração", disse.