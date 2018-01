Dilma diz que sente falta de Porto Alegre

Mas isso não a impede de assistir a filmes. Segundo a presidente, ela se utiliza dos sistemas de distribuição online, como Netflix e Apple TV. Com relação à leitura, diz que lê "vários livros ao mesmo tempo", mas que no momento está relendo "As origens do totalitarismo", de Hannah Arendt. "Você vai ficando velho, quer reler", disse.

Dilma se mostrou bastante à vontade ante os repórteres gaúchos, seu reduto político, e mostrou uma descontração que não é natural em seus discursos. Também mostrou uma face mais humana. "Eu sinto muito a falta de Porto Alegre. Depois do Gabriel (neto), sinto falta da Paula (filha)", disse a presidente.