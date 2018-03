Dilma diz que se sente cada vez mais paulistana

A ministra Dilma Rousseff esteve em evento em São Paulo acompanhada pela ex-prefeita Marta Suplicy

SAO PAULO - No Estado onde o PT enfrenta o desafio de emplacar um candidato competitivo à sucessão estadual e no qual a legenda tem dificuldades em obter os votos da maioria do eleitorado numa campanha presidencial, a ministra-chefe da Casa Civil e presidenciável da sigla, Dilma Rousseff, mineira de nascimento e com forte atuação política no Rio Grande do Sul, enalteceu "a generosidade" local e fez uma tentativa de associar sua imagem à São Paulo. Em evento de comemoração dos 135 anos do Jockey Clube, Dilma foi homenageada e disse se sentir "cada vez mais paulistana."

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja também:

PT vai ‘carimbar’ Dilma como solução

Em seu discurso, a ministra destacou: "Eu me sinto ainda mais paulistana estando aqui. Aliás, muito próxima desta cidade e deste Estado que acolhe a gente nessa grandeza generosa, em relação aos Estados da Federação." E também fez alusão à relevância do Jockey Clube de São Paulo para a cidade: "Algumas instituições encarnam e representam o espírito de uma cidade. Em São Paulo, eu acho que uma dessas instituições é o Jockey Clube. O Jockey há muito deixou de ser simplesmente um clube para fazer parte da vida social e política de São Paulo."

Como faz habitualmente em seus pronunciamentos, ela citou o papel das mulheres na sociedade. "Nós aqui, homenageadas, representamos mulheres que, de uma forma ou de outra, venceram um processo e superaram. Nós somos extremamente gratas por representarmos aqui essas milhões de mulheres que sabem que a nossa luta é uma luta por oportunidades iguais na vida, sociedade, família, no mundo do trabalho e no mundo da política."

No evento, a ministra cometeu uma gafe ao agradecer o presidente do Jockey Clube, Marcio Toledo, a quem chamou de Marcio Botelho. Indiferente ao lapso de Dilma, Toledo enalteceu a presença da pré-candidata do PT à Presidência da República no evento, dizendo que o ex-presidente Juscelino Kubitschek e o presidente Lula também já estiveram em cerimônias semelhantes na casa. "Deus te ilumine por este País afora porque nosso povo e o Brasil precisam de você," disse Toledo.

O evento no Jockey Clube foi marcado pela restrição ao acesso dos jornalistas à ministra. Por causa dessa restrição, alguns seguranças agiram com truculência e chegaram a agredir alguns repórteres que insistiam em se aproximar da presidenciável. Em homenagem à ministra, um dos páreos em que os jóqueis competiram, hoje, foi chamado de ''páreo ministra Dilma Rousseff''.