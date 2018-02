Dilma diz que recebeu 'imenso carinho' de ativistas

No encontro, o grupo de mães e avós que tem uma fundação voltada para ações sociais ofereceram a Dilma duas casas pré-moldadas feitas com tecnologia especial para serem montadas no Brasil. Essas casas, segundo elas, tem uma tecnologia diferenciada e poderiam atender a população de baixa renda. "Elas disseram que é uma casa bem barata. É muito interessante. Tem cozinha, banheiro e quarto", descreveu a presidente brasileira. Dilma disse que, no encontro, uma das participantes afirmou que o sorriso de uma criança é impagável.

Dilma esclareceu que, durante o encontro, nenhuma das integrantes do grupo de mães e avós da Praça de Maio fez qualquer reivindicação relativa a temas de direitos humanos, afastando rumores sobre pedidos de abertura de arquivos da ditadura brasileira.