Dilma diz que quer voltar à BA para ver obra de ferrovia A presidente Dilma Rousseff disse nesta sexta-feira, 1, que quer voltar à Bahia em breve para acompanhar as obras da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol), que, de acordo com ela, estão a todo vapor. "Eu disse ao Jaques (Wagner, governador da Bahia, do PT) que eu pretendo vir à Bahia ver a Fiol. O olho do dono engorda o boi", disse Dilma, sobre a ferrovia que ligará Ilhéus, a 462 quilômetros de Salvador, e Figueirópolis, na região sul do Tocantins.