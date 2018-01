Dilma diz que protestos não pediram 'volta ao passado' O evento de abertura oficial do XIX Encontro do Foro de São Paulo contou com um vídeo da presidente Dilma Rousseff gravado especialmente para a ocasião. Em seu recado aos participantes do evento, Dilma ressaltou que o seu governo entendeu rapidamente os recados das ruas, ao se referir às manifestações que desde junho eclodem pelo País. De acordo com a presidente, as manifestações "demandam mudanças que contribuam para dar maior representatividade e credibilidade a governos e partidos". "Meu governo e meu partido entenderam rapidamente os recado das ruas. Saudamos essas manifestações", afirmou no vídeo.