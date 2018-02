Dilma diz que PMDB é muito 'estigmatizado'

Jader, que apoiou a eleição da governadora Ana Júlia Carepa (PT) em 2006, teve a sua participação reduzida no governo estadual e quer lançar seu filho Hélder Barbalho, prefeito de Ananindeua, ao governo. Ana Júlia pretende disputar a reeleição. O PMDB perdeu o comando da Secretaria Estadual da Saúde e a governadora não apoiou o candidato de Jader para a Prefeitura de Belém, em 2008, consolidando o ressentimento. Através do conglomerado de comunicação da família, sob as ordens de Jader Barbalho Filho, ele faz críticas ao governo de Ana Júlia.

Em entrevista, a governadora considerou "incoerente" um partido que participa do seu governo bater na gestão. "É esquizofrenia", disse ela, em demonstração de que a união com o PMDB regional não será fácil. Segundo a petista, o PMDB coordena dois terços dos programas do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Em entrevista ao lado de Dilma e do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, Ana Júlia disse ser possível superar os obstáculos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.