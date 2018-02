Dilma diz que pesquisa reflete 'retrato passageiro e volátil'

A ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, afirmou nesta segunda-feira, 1º, que a pesquisa CNT/Sensus "reflete um retrato passageiro e volátil", ao comentar o desempenho dela nos levantamentos sobre a corrida eleitoral de 2010. "É um sobe e desce e ninguém pode nem achar bom e nem ruim", afirmou a ministra após participar da abertura do Ethanol Summit, em São Paulo (SP). Pela primeira vez, a ministra e o governador de São Paulo, José Serra, aparem empatados na pesquisa espontânea na corrida à sucessão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Serra tem 5,7% e Dilma 5,4% de intenções de votos. Já na pesquisa estimulada, o governador tem 40,4% e a ministra, 23,5% (um crescimento de 6,8 pontos porcentuais ante o levantamento anterior). O crescimento de Dilma já havia sido apontado na pesquisa Datafolha no final de semana.

Indagada se tinha cumprimentado Serra pela liderança nas pesquisas, já que ambos se encontraram no evento, Dilma desconversou: "Cumprimentei o Serra primeiro por ele ser governador de São Paulo, segundo porque é uma pessoa pela qual tenho toda consideração, por razões estruturais", disse Dilma, que repetiu o bordão sobre sua possível candidatura à sucessão de Lula. "Eu não falo nem amarrada".

Dilma disse também que se considera curada do linfoma, "como os médicos disseram" e que segue fazendo os tratamentos com quimioterapia. "De uma certa forma a doença me fez ficar, contraditoriamente, feliz comigo mesma", disse. "Estou me sentindo capaz de resistir, de enfrentar e, nesse sentido, estou mais leve", completou.

A ministra comentou ainda as manifestações de solidariedade que recebeu da população brasileira e considerou "fantástica a quantidade de cartas, medalhinhas, imagens de Nossa Senhora e até conselhos como tome própolis", afirmou. "Aconteça o que acontecer a gente fica extremamente sensibilizada.