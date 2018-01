Dilma diz que perdeu 4 kg e aguarda nova temporada de série

Entusiasmada, a presidente Dilma Rousseff fez um "quatro" com a mão ao ser questionada sobre a visível e recente perda de peso, após meses de campanha eleitoral. O número diz respeito aos quilos perdidos com a adoção rigorosa de uma dieta, uma disciplina que ficou evidente durante o café da manhã com jornalistas no Palácio do Planalto nesta segunda-feira (22), quando nem encostou na comida - só tomou água e ignorou até o suco de laranja colocado sobre a mesa.

"É que não tomo suco de laranja", justificou a jornalistas. A presidente chegou ao encontro com cinquenta e quatro minutos de atraso, quando boa parte da imprensa já havia devorado o menu palaciano, composto de pães, queijos, frutas e bolo.

Ainda na pauta gastronômica, ressuscitou uma antiga promessa de campanha - até hoje não cumprida - de convidar os incrédulos repórteres pra provar o tal do macarrão genovês, exibido no programa eleitoral de João Santana. "Um dia desses vou fazer pra vocês, pra todos."

Apesar das dificuldades para fechar os nomes da reforma ministerial e do embate com o Congresso para aprovar o projeto que muda a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2014 e flexibiliza a meta fiscal do governo federal, Dilma encontrou tempo para terminar a quarta temporada do seriado britânico "Downton Abbey" e começou a assistir a "Marco Polo" no Netflix.

"Acho que em janeiro vai sair a quinta (temporada de "Downton Abbey" no GNT)", comentou. Ao ver o repórter do Estado que acidentalmente revelou um spoiler da terceira temporada, ameaçou dar o troco: "Eu te conto a história (desta vez)."