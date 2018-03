Dilma diz que participará apenas de 4 debates eleitorais

Criticada por adversários, segundos os quais a petista não irá a debates por falta de preparo para discutir com José Serra (PSDB) e Marina Silva (PV), Dilma alegou problemas de agenda para justificar sua ausência nos demais eventos.

De acordo com ela, o núcleo de sua campanha propôs um debate único a ser promovido pelos maiores portais de internet, mas não houve consenso entre as empresas. "Queríamos uma coisa mais racional, juntar todo mundo e abrir sinal. Mas eles não chegaram a acordo, então vamos participar no primeiro que nos convidou, que é o do UOL", disse.

O debate a ser realizado na segunda-feira, dos sites iG, MSN, Terra e Yahoo!, não contará, portanto, com a presença da candidata do PT. Entretanto, a ex-ministra da Casa Civil afirmou estar disponível para entrevistas, em Brasília, desde que previamente agendadas.