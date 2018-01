Dilma diz que País será o maior produtor de plataformas A presidente Dilma Rousseff disse nesta terça-feira, 17, na cerimônia de inauguração da plataforma P-62, no Complexo Portuário de Suape, em Ipojuca (PE), que outros seis navios sondas e 19 grandes navios já estão encomendados para o estaleiro Atlântico Sul. Ela previu que, "com a exploração do pré-sal, o País se tornará o maior produtor de plataformas do século 21".