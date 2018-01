Dilma diz que os números estão a favor do governo A presidente Dilma Roussef afirmou na noite desta quarta-feira que seu governo tem humildade para corrigir números eventualmente e que não tem medo de divulgação de dados. "O nosso governo é um governo que não tem medo dos números, porque os números estão a nosso favor", disse Dilma ao falar que o Brasil retirou, na última década, 36 milhões de pessoas da extrema pobreza. "Vi com atenção críticas feitas ao governo porque corrigimos para mais os números do contingente de pessoas que deixaram de ser pobres. Atualizamos estatísticas e corrigimos números para nos aproximar da realidade e dar transparência", afirmou.