Dilma diz que 'não vai baixar nível da campanha'

Pela manhã, a petista participou de gravações partidárias na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em Igaraçu, na zona norte da região metropolitana do Recife. Na sequencia, fez tomadas nos municípios de Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca, também na zona norte da região metropolitana, onde visitou o estaleiro Atlântico Sul e a Refinaria Abreu e Lima e o Instituto Federal Tecnológico. Na entrevista a jornalistas, Dilma anunciou a intenção de gravar nas próximas semanas nas obras de transposição do Rio Francisco e em cidades produtoras de tecido e vestuário no interior de Pernambuco.